Отходы Макаровской птицефабрики отравляют селян

Экологические службы проверят ситуацию с отходами ООО “Макаровская птицефабрика”, которая угрожает экологической безопасности Киева и области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

“Основные претензии жителей Макарова: отходы работы птицефабрики сливают на огороды жителей или в реку Сквиру. У ООО “Макаровская птицефабрика” нет никаких очистительных сооружений, поэтому жители поселка, их дети вынуждены задыхаться от нестерпимой вони. Река тоже загрязнена”, - говорится в сообщении.

В Минприроды заметили, что по результатам последней экологической проверки концентрация двуокиси азота превышает допустимую норму в 1,27 раза, а сероводорода - в 15,38 раза. Коэффициент комбинированного действия аммиака и сероводорода превышает норму в 16,62 раза, что приводит к развитию легочных заболеваний, онкологии и генным мутациям.

“Под угрозой загрязнения находятся и грунтовые воды: из-за беспорядочного сброса куриного помета, а также сжигания и закапывания на территории предприятия куриных тушек. Представители общественных экологических организаций уверяют, что в случае загрязнения грунтовых вод будут отравлены и Киев, и Киевская область”, - говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что по распоряжению председателя Киевской облгосадминистрации была создана специальная комиссия, которая в период с 3 по 9 июня всесторонне будет изучать ситуацию, сложившуюся в ходе работы ООО “Макаровская птицефабрика”. В состав комиссии вошли представители Государственной экологической инспекции Киевской области, ситуация взята на контроль Министерством экологии и природных ресурсов.