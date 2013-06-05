Как Киев намерен решать ситуации с оползнями

Киев намерен настаивать на помощи госбюджета в решении ситуации с оползнями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации.

“Это должна быть серьезная программа, которую мы должны презентовать Кабинету министров. Потому что без поддержки правительства отреагировать на все, что у нас имеется сегодня, будет сложно”, - подчеркнул Попов.

По его словам, на реализацию всех мероприятий по недопущению оползней или минимизации их последствий необходим огромный ресурс.

“Мы предварительно над этим работали и направляли соответствующие предложения правительству. Они до сих пор не поддержаны. Поэтому я предлагаю, чтобы мы вернулись к этому, давайте поднимем нашу переписку и общение с Кабинетом министров, с тем, чтобы они рассмотрели на отдельном заседании этот вопрос. Нам точно нужно свою обеспокоенность этой проблемой высказать более решительно и более настойчиво”, - обратился Попов к руководителям соответствующих департаментов КГГА.