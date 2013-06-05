Виннитчина: маленькие дети отравились грибами

В Винницкой области за сутки четыре человека отравились грибами, в их числе двое детей.

Об этом УНИАН сообщили в управлении ГСЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, 4 мая в 12:00 липовецким спасателям поступило сообщение о том, что в терапевтическое отделение районной больницы с предварительным диагнозом «отравление грибами» были доставлены двое детей шести и пяти лет из села Славная.

По словам родителей, дети употребляли картофель с грибами, спустя некоторое время у них возникла тошнота и родители вызвали скорую помощь. Грибы родители накануне собрали в сосновом лесу неподалеку от села. Дети были направлены в областную детскую больницу. Состояние больных в настоящее время удовлетворительное.

Также 5 июня в 04:10 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №34 города Шаргород поступило сообщение о том, что в приемное отделение местной больницы были доставлены супруги 59 и 62 лет, жители села Пеньковка, с предварительным диагнозом «отравление токсинами грибов».

В настоящее время пострадавшие находятся в реанимационном отделении больницы.