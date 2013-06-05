В Сумах автобус врезался в остановку, пострадали люди

В Сумах автобус врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали два человека.

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел вчера, 4 июня, почти в центре города на улице Харьковской.

По информации УГАИ УМВД Украины в Сумской области, в автобус «Богдан», который двигался по маршруту № 59А «Басы - Центр» и принадлежит коммунальному предприятию «Электроавтотранс», врезался тентовий автомобиль ГАЗ 330202. В результате удара автобус перелетел через бордюр, снес урну и врезался в магазин, расположенный на остановке общественного транспорта.

В результате аварии пострадали два пассажира автобуса: у одного из них черепно-мозговая травма, у второго – перелом носа. Кроме того, оба транспортных средства, а также магазин получили существенные повреждения.

По предварительным данным, столкновение произошло по причине того, что водитель «ГАЗели» не соблюдал безопасную дистанцию, превысил скорость и находился в состоянии алкогольного опьянения.