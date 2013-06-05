Сумщина: женщина закопала своего новорожденного ребенка

В Cумском районе женщина закопала на собственном огороде своего новорожденного ребенка.

Как сообщила УНИАН начальник ССО УМВД Украины в Сумской области Эльвира Биганова, роженице 35 лет, она не имеет работы и воспитывает еще двух детей.

По словам женщины, ребенка она не убивала, а на такой поступок пошла, потому что считала ребенка мертвым.

«Сельчане о беременности соседки не догадывались, и когда закрались подозрения – сразу сообщили участковому. В ходе общения с женщиной работники милиции установили, что она действительно родила. Сама же объяснила, что новорожденный ребенок, якобы, оказался мертвым, поэтому и закопала его на огороде», - рассказала Биганова.

Правоохранительные органы назначили судебно-медицинскую экспертизу, которой будет установлено, родился ли ребенок жизнеспособным и живым, была ли его смерть насильственной. По данному факту на этой неделе открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Если вину женщины докажут, ей грозит до 15 лет лишения свободы.