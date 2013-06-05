Виннитчина: из приюта сбежал 13-летний мальчик
10:22, 05 июня 2013Новости регионов
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Может ехать в Донецк или Харьков
Милиция объявила в розыск 13-летнего мальчика, который сбежал из Винницкого областного коммунального приюта «Добро».
Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, мальчик 28 мая около 17.30 самовольно покинул приют и до сих пор его местопребывание неизвестно.
Беглец родом из пгт Сахновщина Сахновщинского района Харьковской области, худощавого телосложения. Был одет в темно-синюю футболку, синие джинсы и кроссовки черного цвета.
Согласно последней информации, 29 мая он выехал из Винницы в Казатин с целью отправки в Донецк или Харьков.
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