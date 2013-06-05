В горах Крыма найдено тело погибшего мужчины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибший был найден вчера, 4 июня, в 14.40 неподалеку от города Судак, на склоне горы Алчак-Кая, в горной лесной местности.

В 15.15 спасатели прибыли на место происшествия, при помощи альпинистского снаряжения спустили тело погибшего с горы и передали работникам милиции.