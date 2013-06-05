В Херсоне сильный ливень превратил улицы в реки

В Херсоне устраняют последствия вчерашнего ливня, который вызвал подтопление нескольких улиц города.

Как сообщили УНИАН в Управлении по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения г. Херсона сильный ливень, начавшийся в Херсоне 4 июня в 16:45, быстро превратил улицы в реки.

Подтопленными оказались улицы в центре Херсона, Таврическом микрорайоне, в Кузнях, под мостами в направлении Шуменского и Таврического микрорайонов. Уровень воды на некоторых дорогах препятствовал проезду автомобилей. Во многих районах города образовались пробки.

Данных о пострадавших во время стихии не поступало.

Оперативная и рабочая группы управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения г. Херсона городского совета держат ситуацию в городе под контролем.

Со вчерашнего дня последствия стихии ликвидируют две бригады КП "Дорожник", две бригады ГКП "ПУ ВКГ г.Херсона" и пожарно-спасательные подразделения управления ГСЧС в Херсонской области.

Также отметим, что мелкий дождь шел в Херсоне всю сегодняшнюю ночь и продолжался в 9.00. Синоптики на сегодня обещают в городе грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.