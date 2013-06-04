Сумщина: велосипедистка погибла под колесами микроавтобуса

В Сумской области в понедельник, 3 июня, в дорожно-транспортном происшествии погибла велосипедистка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Сумской области, 3 июня около 12:30 в пгт. Краснополье 21-летний сумчанин на автомобиле ГАЗ-2705-П12 совершил наезд на велосипедистку, двигавшуюся по правой стороне дороги в попутном направлении. В результате ДТП 57-летняя пенсионерка от полученных телесных повреждений умерла в Краснопольской центральной районной больнице.