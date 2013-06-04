В этом году осуществят термосанацию 112 киевских школ

В 2013 году запланировано провести работы по термосанации 112 учебных заведений Киева: 41 общеобразовательного, 62 дошкольных, 9 профессионально-технических.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на директора Департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА Оксану Добровольскую.

Работы будут проводиться в рамках проекта энергосбережения в отрасли.

Кроме того, в 93 дошкольных учебных заведениях за летний период будет проведена замена окон на общую сумму 30 млн грн.

Добровольская заверила, что сегодня просветительская сфера уже демонстрирует позитивные результаты в энергосбережении, и для подтверждения привела цифры. Так, по ее данным, процент экономии тепла по сравнению с 2011-м и 2012 годами достиг 9%, что дало возможность сохранить 54,5 тыс. грн; процент экономии электроэнергии, соответственно, 10%, 8% и 75,4 тыс. грн.

Департамент образования начал готовить основу для формирования задач и соответствующего финансирования на 2014 год. Основными направлениями определены: реконструкция старых учебных заведений; термомодернизацмя; установка альтернативных источников энергии; обеспечение комфортных климатических условий пребывания детей в учебных заведениях.