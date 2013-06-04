В Крыму замглавврач санатория «Юность» отпущен под залог

Заместитель главного врача санатория «Юность» (Симеиз, Крым), ранее задержанный из-за смерти ребенка в результате обрушения балкона аварийного корпуса, освобожден из-под стражи под залог в размере 94 тыс. грн.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Крыма Наталия Бояркина, Ялтинский городской суд заседал в субботу и избрал ему меру пресечения, которая предусматривала возможность внесения залога. В понедельник замглавврача вышел на свободу.

Второй подозреваемый - инженер по охране труда – в данный момент находится под стражей.

Как сообщал УНИАН, 30 мая в санатории «Юность» (пгт Симеиз) в результате обрушения балкона третьего этажа две девочки-жительницы Львова получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в Ливадийскую больницу. Одна из них от полученных травм скончалась. Спальный корпус санатория, где обвалился балкон, построен еще в 1906 году. По факту обрушения части балкона начато уголовное производство.

После трагедии была инициирована проверка контролирующими органами технического состояния и безопасности всех детских учреждений оздоровления и отдыха региона.