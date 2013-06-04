На Тернопольщине проверяют факты коррупции в медзаведениях

В Тернопольской области правоохранители начали проверку по поводу информации председателя облгосадминистрации Валентина Хоптяна о фактах коррупции в медицинских заведениях области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, поводом для проверки стало недавнее заявление Хоптяна, сделанное им во время совместного совещания с городским головой Тернополя Сергеем Надалом, а также руководителями структурных подразделений мэрии и ТОГА.

Как отметили правоохранители, в частности проверяется информация Хоптяна о вымогании денег за назначение на должность главного врача в Збаражском районе, о финансовых злоупотреблениях в Борщевской районной больнице и т. п. В настоящее время вся озвученная председателем ТОГА информация внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал УНИАН, 31 мая во время совместного совещания с городским головой Тернополя Сергеем Надалом, а также руководителями структурных подразделений мэрии и ТОГА Хоптян озвучил суммы, которые необходимо заплатить за должности в медицинской сфере области. В частности, по его словам, один аптекарь из Тернополя, за то, чтобы стать главным врачом в Збараже, готов заплатить 50 тысяч. Должность медсестры раньше стоила 2 тыс. долларов. Сейчас – в 4 раза больше.

Председатель ОГА также рассказал, что в Борщевской больнице "числится 242 пациента. Реально на койках – 38. Но средства берут как за 242. Покупают на больницу 8 буханок хлеба в пекарне, а рассчитываются как за 100, при этом 20% им возвращают «налом»".