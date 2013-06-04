Во Львове автобус на переходе сбил 13-летнюю школьницу

Во Львове на улице Шевченко водитель автобуса "БАЗ” сбил 13-летнюю девочку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, произошло 3 июня около 20.35.

По предварительным данным, водитель автобуса «БАЗ», 43-летний житель Яворовского района Львовской области, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП школьница получила телесные повреждения - сотрясение головного мозга и ушибы спины - и была госпитализирована.