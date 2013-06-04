В Харькове задержан начальник облуправления ветмедицины

В Харькове за вымогательство 70 тыс. дол. взятки задержан начальник Главного управления ветеринарной медицины в Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщили заместитель начальника Управления СБУ в Харьковской области Виктор Коломиец и начальник управления СБ Украины в Харьковской области Александр Бабиков.

По словам Коломийца, в правоохранительные органы обратился один из руководителей харьковского коммерческого предприятия, которое занимается переработкой и поставками пищевой продукции, и сообщил, что чиновник требует от него 70 тыс. дол. за выдачу эксплуатационного разрешения и за непринятие штрафных санкций по итогам проведенной на предприятии проверки.

31 мая работники СБУ и прокуратуры области «на горячем», после передачи части взятки в размере 40 тыс. дол., задержали начальника облуправления ветеринарной медицины и двух его сообщников, которые также работают в облуправлении ветмедицини.

Коломиец отметил, что для передачи взятки злоумышленники использовали тайник, расположенный в глубине леса под пеньком.

По его словам, первый сообщник чиновника на автомобиле вывез предпринимателя в лес к тайнику и последний положил деньги, второй сообщник – забрал деньги из тайника для передачи их начальнику облуправления ветмедицины.

По словам Бабикова, сейчас чиновник и двое его сообщников задержаны и находятся под стражей. В отношении начальника облуправления ветмедицины начато уголовное производство по ч. 5 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение взятки в особо крупном размере). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Сообщникам предъявлено подозрение в пособничестве в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Бабиков отметил, что задержанный не признает своей вины и не сотрудничает со следствием. «Но я думаю, что у нас будет достаточно доказательств, чтобы доказать его вину в суде», - подчеркнул он.

Коломиец обратил внимание на то, что во время проведенных обысков у начальника облуправления ветмедицины было изъято более 100 тыс. дол. наличностью.

Бабиков подчеркнул, что это самая крупная за последние пять лет зафиксированная взятка в Харьковской области.