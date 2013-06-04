В Киеве на попечении социальных служб - более 7,7 тыс семей

В Киеве более 7,7 тыс. семей охвачены услугами по поддержке семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сказал на выездном аппаратном совещании директор Киевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Валерий Танцюра.

По его словам, почти 70% столичных семей с детьми проинформированы о возможности получения социальных услуг.

Как сказал Танцюра, в этом году начали деятельность еще два заведения социально-психологической реабилитации для детей и молодежи с инвалидностью в Оболонском и Соломенском районах, продолжается инновационная форма работы – консультационные пункты для несовершеннолетних в СИЗО. Кроме того, в каждом районе работают социальные школы для родителей по повышению родительского потенциала. На базе районных центров социальных служб работают 48 групп взаимопомощи для зависимых и созависимых клиентов от алкоголя, наркотиков и игромании.

Социальные работники продолжают работу в двух заведениях для ВИЧ-инфицированных детей и молодежи, которые посещают 520 семей, где воспитывается 273 ребенка.

85 кандидатов прошли курс подготовки родителей-воспитателей в детских домах семейного типа, приемных родителей, опекунов. Более 300 волонтеров принимают участие в мероприятиях сети центров социальных служб.

Кроме того, столичные социальные работники заботятся о более чем 9 тыс. семей, где воспитываются дети и молодежь с инвалидностью.