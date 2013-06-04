В Севастополе проверят все детские летние лагеря

В Севастополе в ближайшие две недели внепланово проверят на прочность здания и конструкции детских летних оздоровительных лагерей. Как передает корреспондент УНИАН, об этом было заявлено на брифинге для журналистов в городской госадминистрации. Проверку проведет межведомственная комиссия во главе с заместителем председателя СГГА Олегом Кизименко, - сообщил первый заместитель председателя СГГА Федор Рубанов. «Эта работа должна быть проведена в ближайшие две недели. С выводами комиссии мы вас обязательно ознакомим. И мы должны сделать все, чтобы отдых и оздоровление наших деток не был ничем испорчен», - отметил Рубанов.

Также по словам вице-губернатора, созданная рабочая группа проверит мини-гостиницы и садовые товарищества на предмет несанкционированного нахождения на отдыхе в них детей. «Будем надеяться, что мы учтем опыт прошлых лет, и не допустим пищевых отравлений детей», - сказал он.

Как сообщали ранее местные СМИ и пресс-служба СГГА, в канун летнего сезона в Севастопольском регионе специальной комиссией были проверены все детские летние оздоровительные лагеря. Все они были оценены как готовые к приему на отдых и оздоровление детей.

Как сообщал УНИАН, 30 мая в санатории «Юность» (пгт Симеиз) в результате обрушения балкона третьего этажа две девочки-жительницы Львова получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в Ливадийскую больницу. Одна из них от полученных травм скончалась. Спальный корпус санатория, где обвалился балкон, построен еще в 1906 году.

По факту обрушения части балкона начато уголовное производство.