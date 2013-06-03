В Киеве в этом году созданы 3 новые приемные семьи

В Киеве с начала этого года созданы 3 новые приемные семьи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на начальника Службы по делам детей Николая Кулебу.

По его данным, в этом году в приемные семьи и детские дома семейного типа, которые функционируют в столице, устроены 8 детей.

Всего в Киеве функционирует 42 приемные семьи, где воспитываются 59 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и 14 ДДСТ.

До конца года в столице планируют создать еще пять детских домов семейного типа.

Как отметил Кулеба, в столице сохраняется тенденция к постепенному уменьшению общего количества осиротевших детей. Традиционно наиболее распространенной формой устройства детей-сирот остается опека, преимущественно из числа родственников, 79%. Кроме того, растет показатель детей, устроенных в приемные семьи и детские дома семейного типа.

Он также отметил, что сейчас в приемных семьях и детских домах семейного типа столицы воспитывается 155 детей, что составляет 7% от общей численности юных киевлян, находящихся на учете.

«Под особым вниманием остаются вопросы устройства в приемные семьи и детские дома семейного типа детей-сирот с инвалидностью, которые находятся в государственных учреждениях, обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, продолжения работы патронатних семей, чтобы окончательно избежать попадания ребенка в систему интернатных учреждений», – отметил Кулеба.

Всего по состоянию на 1 мая на первичном учете в районных службах по делам детей находится 2402 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них: 2063 ребенка воспитываются в семейных формах, что составляет 86% от общего количества детей.

В семьях опекунов и попечителей воспитываются 1903 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.