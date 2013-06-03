Житомирщина: молния ударила в дом

В селе Морозовка Житомирской области из-за ударившей в дом молнии сгорел холодильник.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, 31 мая в 03.38 на диспетчерский пульт 37 профессионального пожарного поста Брусиловского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Морозовка этого района.

О возгорании сообщила хозяйка дома. Женщина вечером легла отдыхать и проснулась от того, что услышала запах дыма и сразу позвонила по телефону на «101».

Как выяснилось, пожар возник из-за молнии. Вследствие чего загорелся холодильник. Спасатели быстро справились с возгоранием и остановили распространение огня. Но техника восстановлению уже не подлежит.