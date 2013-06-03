Житомирщина: 14-летняя девочка вынесла из огня 3-х детей

В селе Броницкая Гута Новоград-Волынского Житомирской области 14-летняя девочка вынесла из огня троих детей, в то время, когда мать была в клубе.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы ГСЧC в Житомирской области Ирина Романюк, свой героический поступок ученица 9-го класса Броницкогутянской общеобразовательной школы Наталия Потайчук совершила в ночь на 1 июня.

31 мая в 23:40 на пункт связи 10-й государственной пожарно-спасательной части города Новоград-Волынский поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Броницкая Гута.

Диспетчер передал информацию о пожаре водителю-пожарному местной пожарной охраны. Пожар потушили в начале первого часа ночи 1 июня.

При проверке факта пожара спасатели и правоохранительные органы установили, что хозяйкой дома является 44-летняя безработная, которая проживает сама с тремя детьми - 1998, 2001 и 2004 гг.рождения, злоупотребляет алкоголем и имеет постоянные конфликты с односельчанами.

Накануне пожара к ней пришла подруга вместе с 7-летней дочерью.

По словам сельского головы Броницкой Гуты, в тот день подруги употребляли алкогольные напитки, а под вечер пошли в местный клуб, оставив без присмотра в доме трех малолетних детей.

Старшая дочь многодетной матери Наталья, вернувшись с прогулки, обнаружила, что от зажженной на столе свечи загорелись матрасы, одеяло и другие домашние вещи.

Наталья разбудила детей, которые уже спали, и вывела их на двор. Вспомнив, что в горящем доме остались документы, она вернулась туда и вынесла вместе с документами теплую одежду для детей. После этого девочка разыскала свою мать и сообщила ей о том, что произошло.