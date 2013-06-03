Детским больницам и хосписам передали книги

В Национальном культурно-художественном и музейном комплексе «Мыстецкий Арсенал» состоялась торжественная передача книжек для детских больниц и хосписов, собранных во время ІІІ Международного фестиваля "Книжный Арсенал".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «МА», на протяжении 9-ти дней деятельности фестиваля было собрано свыше 7000 книжек, которые подарили детям украинские издательства и гости «Книжного Арсенала». Среди книг издания сказок, произведений художественной литературы, учебные пособия.

«Собранные книги переданы в: отделение детской онкологии Национального Института Рака; детского онкологического отделения и отделения паллиативной медицины Киевского городского клинического онкологического центра; отделение нейрохирургии детского возраста Института нейрохирургии им. Ромоданова АМН Украины; Центра для онкобольных детей "ДАЧА" совместно с Всеукраинским благотворительным фондом "Залог"; Первый детский хоспис (с. Надвирна Ивано-Франковской области) совместно с Международным фондом "Возрождение" и компанией StopБоль», - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что частью нынешней благотворительной программы «Книжного Арсенала» стал и арт-проект Zauberberg, организованный семьей художника Александра Гнилицкого.

«В зале презентаций №1 была размещена инсталляция из работ художника, созданных им в последние месяцы жизни, когда Александр находился в больнице. Близкие художника сумели тогда создать для него условия, чтобы он продолжал работать даже во время болезни. Именно поэтому семья выразила свою поддержку кампании StopБоль, развитию паллиативной помощи в Украине и идее достойной жизни, невзирая на диагноз и жизненные обстоятельства», – говорится в сообщении.

В пресс-службе прибавили, что «в зале №1 не только собирали книжки, но и продавались футболки и регланы с принтами из работ Гнилицкого. Все средства за них направлены на создание первого в Украине детского хосписа в Надвирной, на Ивано-Франковщине».

Как отметила основательница фестиваля и генеральный директор «Мыстецкого Арсенала» Наталия Заболотная, «беспокоиться о детях – это святая обязанность нас – взрослых, всем известно, что чужих детей не бывает».

«Мы будем счастливы, если собранные нами библиотеки для детских отделений разных медицинских заведений смогут помочь хотя бы на время повернуть в мир беззаботного и разноцветного детства тех, на чью судьбу выпало испытание болезнью уже в таком нежном возрасте. Мы обязательно продолжим эту благотворительную инициативу во время следующих книжных фестивалей», - отметила она.