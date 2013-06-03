Молния убила 14-летнюю девушку, разговаривавшую по мобильнику

В селе Скарженцы Ярмолинецкого района Хмельницкой области молния убила 14-летнюю девушку, которая разговаривала по мобильному телефону.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Хмельницкой области, девушка шла из клуба домой и попала под ливень. Спрятавшись под деревом, она воспользовалась мобильным телефоном, в результате чего в нее попала молния. От полученных повреждений девушка умерла на месте происшествия.

Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.