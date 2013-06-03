Сумщина: осужден экс-начальник медчасти колонии

В Сумской области осужден бывший начальник медицинской части Шосткинской исправительной колонии, который требовал и получил 8 тыс. грн взятки.

Взятку злоумышленник требовал от жены осужденного за содействие в замене усиленного режима содержания ее мужа на отбывание наказания на участке социальной реабилитации (поселении), сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Сумской области.

Согласно приговору Шосткинского горрайонного суда, бывший начальник медчасти колонии признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины, и осужден к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года.