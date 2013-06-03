В мелиоративной канаве нашли тело 2-летнего мальчика

В мелиоративной канаве, заполненной водой, на расстоянии двух километров от местожительства обнаружено тело мальчика, 2011 года рождения. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области.

Ребенок жил на хуторе Сухая Груша Ремчицкого сельского совета Сарненского района. Установлено, что 1 июня мальчик гулял возле своего дома и домой не вернулся.

В настоящее время проводится расследование.