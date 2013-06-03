В мелиоративной канаве нашли тело 2-летнего мальчика
07:59, 03 июня 2013Новости регионов
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Проводят расследование
В мелиоративной канаве, заполненной водой, на расстоянии двух километров от местожительства обнаружено тело мальчика, 2011 года рождения. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области.
Ребенок жил на хуторе Сухая Груша Ремчицкого сельского совета Сарненского района. Установлено, что 1 июня мальчик гулял возле своего дома и домой не вернулся.
В настоящее время проводится расследование.
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