В Одесской области ураганом повалено около 3 тысяч деревьев

17:45, 01 июня 2013
Новости регионов
0

Снесено крыши с десятков домов

В Одесской области остается отключенным от электроснабжения 261 населенный пункт; от газоснабжения отключены 4 населенных пункта Коминтерновского района (села Лески, Фонтанка, Александровка, Петровка).

 
Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, подразделения ГУ ГСЧС в Одесской области расчищают от деревьев основные проезды. Количество поваленных деревьев и больших веток – около 3 тысяч.
 
В Коминтерновском районе снесло крыши с десятков зданий.
 
Размеры ущерба в населенных пунктах района подсчитываются.
 
Спасатели Коминтерновского района и работники службы автомобильных дорог полностью освободили от деревьев и возобновили движение на автодороге Одесса – Южный.
 
Работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли 5 человек из приваленных деревьями автомобилей.
 
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter