В Одесской области ураганом повалено около 3 тысяч деревьев

В Одесской области остается отключенным от электроснабжения 261 населенный пункт; от газоснабжения отключены 4 населенных пункта Коминтерновского района (села Лески, Фонтанка, Александровка, Петровка).

Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, подразделения ГУ ГСЧС в Одесской области расчищают от деревьев основные проезды. Количество поваленных деревьев и больших веток – около 3 тысяч.

В Коминтерновском районе снесло крыши с десятков зданий.

Размеры ущерба в населенных пунктах района подсчитываются.

Спасатели Коминтерновского района и работники службы автомобильных дорог полностью освободили от деревьев и возобновили движение на автодороге Одесса – Южный.

Работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли 5 человек из приваленных деревьями автомобилей.