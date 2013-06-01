В Одесской области ураганом повалено около 3 тысяч деревьев
17:45, 01 июня 2013Новости регионов
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Снесено крыши с десятков домов
В Одесской области остается отключенным от электроснабжения 261 населенный пункт; от газоснабжения отключены 4 населенных пункта Коминтерновского района (села Лески, Фонтанка, Александровка, Петровка).
Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, подразделения ГУ ГСЧС в Одесской области расчищают от деревьев основные проезды. Количество поваленных деревьев и больших веток – около 3 тысяч.
В Коминтерновском районе снесло крыши с десятков зданий.
Размеры ущерба в населенных пунктах района подсчитываются.
Спасатели Коминтерновского района и работники службы автомобильных дорог полностью освободили от деревьев и возобновили движение на автодороге Одесса – Южный.
Работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли 5 человек из приваленных деревьями автомобилей.
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