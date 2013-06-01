В больнице в Борисполе иностранец ранил ножом врача

Работники милиции задержали мужчину, который 30 мая около 23.00 на территории Бориспольской центральной районной больницы ранил ножом врача приемного отделения.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью МВД Украины, на месте происшествия были задержаны трое из четырех участников инцидента.

В результате проведения следственно-оперативных мероприятий работники сектора участковых инспекторов милиции и уголовного розыска личность четвертого нападавшего установили и через полсуток задержали в Белой Церкви Киевской области.

Злоумышленниками оказались граждане другой страны, которые находились в Борисполе на заработках.

Как выяснили правоохранители, 33-летний мужчина около 22.00 обратился за медицинской помощью в приемное отделение центральной районной больницы. Медработники оказали ему необходимую помощь и оставили в отделении отдохнуть.

В это время к больному пришли его брат с двумя товарищами, которые были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины начали ругаться с врачом, чтобы тот скорее оказал медицинскую помощь, после чего вышли на улицу и распивали там спиртные напитки.

После оказания необходимой помощи больному врач вместе с ним вышел на улицу. Увидев, что иностранцы нарушают общественный порядок и распивают спиртные напитки на территории медучреждения, сделал им замечание. Один из них на это отреагировал агрессивно и затеял драку, во время которой нанес врачу колото-резаные раны брюшной полости.

34-летнему врачу удалось оттолкнуть нападавшего, спрятаться в помещении больницы и попросить помощи у коллег, которые и вызывали правоохранителей.

Пострадавший прооперирован, он находится в реанимационном отделении.

По данному факту следственным отделом Бориспольского горотдела милиции ГУ МВД Украины в Киевской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.