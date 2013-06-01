Задержан заместитель главврача санатория, где погибла девочка

Милиция задержала заместителя главного врача и инженера по охране труда санатория "Юность" в Симеизе, где обрушился балкон с детьми: один ребенок погиб, еще один с травмами в больнице.

Как сообщает пресс-служба крымского управления МВД, такое решение принято после изучения изъятой в ходе обыска в санатории документации.

Вместе с тем, главврач санатория не может быть задержан из-за плохого здоровья. "Сотрудники милиции получили медицинское заключение о невозможности по состоянию здоровья содержания главного врача санатория в условиях изоляции, к нему будет применена мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей", - заявили в УМВД.

Как сообщал УНИАН, 10-летняя девочка погибла и 11-летняя находится в больнице с травмами после обрушения балкона санатория "Юность". Трагедия произошла вечером 30 мая. Часть балкона рухнула с 3-го этажа, когда на него вышли трое детей.

Спальный корпус санатория, где обвалился балкон, построен в 1906 году.

"Юность" подчиняется Министерству здравоохранения Украины. Санаторий находился в "черном" списке Министерства курортов и туризма Крыма, здравница - в аварийном состоянии. Власти Крыма два года подряд просили Минздрав Украины передать санаторий в подчинение Совмину АРК, но получили отказ.

После ЧП в Крыму проверят безопасность всех детских санаториев.