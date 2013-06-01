В Киеве велосипедист травмировал пожилую женщину и скрылся
16:38, 01 июня 2013Новости регионов
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Милиция ищет свидетелей
В Соломенском районе Киева велосипедист тяжело травмировал пожилую женщину и скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшей помощи.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, происшествие случилось вчера на улице Народного ополчения. В результате наезда велосипеда 65-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой грудной клетки госпитализировали.
Столичная ГАИ обращается к свидетелям данного происшествия с просьбой предоставлять информацию по телефону дежурной части УГАИ: 483-70-64.
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