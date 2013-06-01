В Киеве велосипедист травмировал пожилую женщину и скрылся

В Соломенском районе Киева велосипедист тяжело травмировал пожилую женщину и скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшей помощи.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, происшествие случилось вчера на улице Народного ополчения. В результате наезда велосипеда 65-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой грудной клетки госпитализировали.

Столичная ГАИ обращается к свидетелям данного происшествия с просьбой предоставлять информацию по телефону дежурной части УГАИ: 483-70-64.