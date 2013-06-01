Одещина: в результате ненастья погиб человек

Вчера вечером в Одессе и Коминтерновском районе области в результате дождя и шквалистых порывов ветра были повалены деревья, повреждены линии электропередач и коммунальные газопроводы.

Один человек погиб и двое пострадали, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Подразделениями ГСЧС и коммунальными службами проводятся работы по ликвидации последствий ненастья. Ущерб уточняется.