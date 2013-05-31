Санаторный корпус в Симеизе был в аварийном состоянии

Санаторный корпус в Симеизе, где 30 мая в результате обвала балкона погиб ребенок, не должен был функционировать из-за аварийного состояния

Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры АРК.

«По материалам, которыми в настоящее время владеет следствие, санаторный корпус №6 не должен был функционировать из-за аварийного состояния. Почему в нем были поселены дети, и какие меры принимались контролирующими органами – СЭС и Госгорпромнадзором по устранению нарушений эксплуатации зданий, сейчас выясняется прокуратурой», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что прокуратурой принимаются меры для обеспечения максимально быстрого и полного расследования обстоятельств трагедии в Симеизе. В частности, для расследования трагедии в детском противотуберкулезном санатории «Юность» по постановлению и.о. прокурора АР Крым Алексея Домникова создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа работников прокуратур АР Крым и г. Ялты, следственного управления ГУ МВД Украины в АР Крым и Ялтинского горуправления милиции, а также Госинспекции промышленной безопасности и охраны труда Теруправления Госгорпромнадзора в АР Крым и г. Севастополе. В состав группы вошли два десятка работников, задачей которых является полное и максимальное быстрое выяснение причин и обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНИАН, трагедия произошла вечером 30 мая. В санатории «Юность» в пгт Симеиз часть балкона на 3-м этаже обрушилась, когда на него вышли трое детей. 10-летняя девочка погибла, 11-летняя находится в больнице с травмами.

Спальный корпус санатория, где обвалился балкон, построен в 1906 году.

Санаторий был в «черном» списке Министерства курортов и туризма Крыма, здравница находится в аварийном состоянии, профильное ведомство не рекомендовало туристам посещать ее.

«Юность» подчиняется Министерству здравоохранения Украины. Власти Крыма 2 года подряд просили Минздрав Украины передать санаторий в подчинение Совмина, но медики ответили отказом.

По факту трагедии в детском санатории начато уголовное производство. Уголовное правонарушение квалифицированно по ч.2 ст. 367 УК Украины как служебная халатность, допущенная должностными лицами оздоровительного заведения, повлекшая тяжкие последствия.