Власти Крыма проверят безопасность детских санаториев

Надзорные и контролирующие службы проведут проверку технического состояния и безопасности всех детских учреждений оздоровления и отдыха в Крыму из-за происшествия в санатории «Юность» в Симеизе, сообщает пресс-служба Совета министров Крыма.

«Уже даны все соответствующие поручения о проверке детских учреждений. Проверка покажет, какие там условия, какие принимаются меры по обеспечению безопасного пребывания детей», — сказал первый вице-премьер-министр Крыма Павел Бурлаков.

При этом, в первоочередном порядке проверки пройдут в 15 объектах размещения, которые Министерство курортов и туризма Крыма в 2012 году не рекомендовало для отдыха и оздоровления, в их числе была и «Юность».

Как сообщал УНИАН, 10-летняя девочка погибла и 11-летняя находится в больнице с травмами после обрушения балкона санатория «Юность». Трагедия произошла вечером 30 мая. Часть балкона рухнула с 3-го этажа, когда на него вышли трое детей.

Спальный корпус санатория, где обвалился балкон, построен в 1906 году.

«Юность» подчиняется Министерству здравоохранения Украины. Санаторий был в «черном» списке Министерства курортов и туризма Крыма, здравница находится в аварийном состоянии.

Власти Крыма два года подряд просили Минздрав Украины передать санаторий в подчинение Совмину, но медики ответили отказом.