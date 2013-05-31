В Черкассах остановлено производство опасных для детей качелей

В Черкассах управление Госгорпромнадзора в Черкасской области на этой неделе остановило производство опасных для детей типов качелей, которые производило одно из местных предприятий.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора в Черкасской области, производство опасных для детей качелей выявила проверка управления, которая началась в середине мая 2013 года и которую инициировал депутат Черкасского горсовета. Он обратился с письмом в управление, в котором интересовался, на основании какой нормативной документации изготовляют простейшее аттракционное оборудование, в комплект которого входят качели, устанавливаемые в городе.

Как выяснилось в ходе проверки, одно из предприятий Черкасс, в рамках партнерского соглашения бизнеса и власти, устанавливает в городе детские игровые площадки собственного производства. И оказалось, что при монтаже оборудования был допущен целый ряд нарушений требований Правил изготовления и безопасной эксплуатации аттракционной техники. В частности, на момент проверки не предоставлены технические условия на изготовление, согласованные с органом надзора за охраной труда; не согласованы программа и методика приемных испытаний оборудования детских игровых площадок; в проектной документации во время расчетов прочности конструкции ошибочно выбраны значения номинальных нагрузок; не выдержано расстояние между элементами подвешивания в местах крепления шарниров для обеспечения стойкости сидений качелей; на качелях использованы жесткие элементы крепления и пр.

Проверка также показала, что предприятие вообще не имеет разрешительных документов на изготовление такой продукции.

По результатам проверки временно остановлено производство четырех типов качелей, к админответственности управлением Госгорпромнадзора привлечено одно должностное лицо.