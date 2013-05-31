Причиной пожара в столичной многоэтажке стал окурок

Причиной пожара в столичной многоэтажке на улице Вадима Гетьмана, 1Б стал окурок, который попал на строительный мусор.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Пожар произошел на покрытии стилобатной части дома на уровне 3-го этажа. На строительный мусор, который находился там довольно долгое время, попал окурок и из-за засушливой погоды и порывов ветра до 15 м/с огонь перебросился на основную часть дома по утеплителю, который находился под керамическими плитами», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате пожара закопчено и сгорело покрытие дома с 3 по 25 этаж.

Жители дома эвакуировались самостоятельно. Ущерб от пожара выясняется.

Как сообщал УНИАН, 30 мая в 21:35 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в 25-этажном жилом доме по ул. Гетьмана, 1Б. Пожар удалось ликвидировать в 22:55.

На месте происшествия работало 65 человек личного состава и 20 единиц основной и специальной техники.

Сегодня, 31 мая, в столичной прокуратуре сообщили, что по факту пожара в 25-этажке открыто уголовное производство.

Сведения о пожаре в доме по ул. Вадима Гетьмана № 1Б внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.275 Уголовного кодекса Украины – «Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции, или безопасной эксплуатации зданий и сооружений».