На реках Черниговщины начался спад весеннего паводка

На всех реках Черниговской области начался спад весеннего паводка.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, пики весеннего паводка вышли за пределы региона. Вода на заводях крупных рек.

Со вчерашнего дня на р. Десна вблизи г. Новгород-Северский возобновлена работа понтонного моста и обеспечено пешеходное сообщение с селами Биринского сельского совета.

В то же время, транспортное сообщение между райцентром и с. Бирино, с. Прокоповка и с. Подгорное осуществляется через г. Шостка (Сумская область).

На сегодняшний день на территории Черниговской области остается подтопленным паводковыми водами один населенный пункт, с 13 селами - нет прямого транспортного сообщения.

Как сообщал УНИАН, на Десне вблизи Чернигова пик весеннего паводка проходил в 20-х числах мая.

Пик наводнения сформировался позже прогнозированных сроков (прогнозировали 5-15 мая), однако серьезных последствий в виде значительных подтоплений не было.

Из-за более позднего пика паводка купальный сезон в городе официально откроется на две недели позже традиционного срока - с 14 июня.