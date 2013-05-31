За сутки в Киеве задержали 48 пьяных водителей
11:52, 31 мая 2013Новости регионов
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Статистика ГАИ
Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали за сутки за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения 48 водителей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ города Киева, всего было зарегистрировано 704 нарушения правил дорожного движения. Одним из наиболее распространенных остается превышение скорости – 250 отклонений от правил.
За прошлые сутки в столице зарегистрировано шесть ДТП, в которых шесть человек получили травмы.
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