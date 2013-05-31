Летом планируется оздоровить около 6 тыс детей Киева

Летом этого года запланировано обеспечить санаторно-курортным лечением около 6 тыс. маленьких киевлян.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как говорится в сообщении, дети с пульмонологическими, психоневрологическими, туберкулезными, эндокринологическими, кардиологическими и гастроэнтерологическими заболеваниями летом будут иметь возможность укрепить здоровье и пройти этапное лечение в 12 санаториях, подчиненных Департаменту здравоохранения.

«Одновременно за средства городского бюджета в санаториях улучшить состояние здоровья будут иметь возможность около 1500 детей. А летом 2013 года запланировано обеспечить санаторно-курортным лечением около 6 тыс. маленьких киевлян», - проинформировали в КГГА, добавив, что на протяжении июня-августа 2012 года в лечебно-оздоровительных заведениях было пролечено более 5,5 тыс. детей.

В профильном Департаменте отмечают, что в 2011 году было принято решение о предоставлении возможности детям с особыми потребностями – больным ДЦП, с костно-мышечной патологией, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и пр. – проходить этапное лечение в санаториях в сопровождении одного из родителей. В 2012 году этой возможностью воспользовались почти 414 семей, а в этом году санатории, подчиненные ДЗ, ожидают еще большее количество таких пациентов.

«Родители, которые хотят воспользоваться возможностью пролечить своего ребенка на протяжении летних каникул, должны обратиться в отборочные санаторно-курортные комиссии, которые работают в поликлиниках по месту наблюдения ребенка», – отметила первый заместитель директора Департамента здравоохранения Валентина Залеская.

Также она подчеркнула, что санаторно-курортное лечение столичная медицина предоставляет не только во время летних каникул, но и на протяжении года.