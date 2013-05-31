В Одессе для детей-инвалидов построят оздоровительный лагерь «Морской» на базе детского центра «Молодая гвардия».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе посещения «Молодой гвардии» заявил сегодня первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

В частности, во время посещения «Молодой гвардии» Арбузову и председателю Одесской областной государственной администрации Эдуарду Матвийчуку был представлен проект обновления детского центра. Проект предусматривает открытие дополнительного лагеря «Морской» для детей-инвалидов. Также реконструкция «Молодой гвардии» предусматривает обустройство всей территории центра пандусами, подъемниками, поручнями, подъемной платформой шахтного типа, межэтажными лифтами для доступа детей с особыми потребностями всех объектов детского центра.

«Сегодня мы обсудили вопрос создания на базе украинского детского центра «Молодая гвардия» первого в стране заведения для оздоровления детей с особыми потребностями. Я видел презентацию. Вижу, что этот вопрос готов решаться», - сказал Арбузов.

Он пообещал содействовать выделению необходимых средств и добавил, что соответствующие работы начнутся в ближайшее время, а реабилитация детей с особыми потребностями - под личным контролем Президента Украины Виктора Януковича.

Присутствующая в «Молодой гвардии» министр социальной политики Украины Наталья Королевская надеется, новый лагерь начнет работать в следующем году. Предполагается, что ежегодно в нем будет оздоровляться порядка 1 тыс. детей с особыми потребностями.

По словам Королевской, в 2013 году в летних лагерях Украины смогут отдохнуть 70% школьников - 3 млн детей.

Всего в детском центре «Молодая гвардия» в этом году отдохнет более 11 тыс. детей, из которых значительная часть - дети-сироты.

«Президент Украины поставил перед Правительством и органами местной власти четкую задачу - обеспечить качественный отдых детей. Речь идет и об улучшении материально-технической базы, и о пищевой рацион, и о лечебных процедуры, безопасность детей и другое», - заявил Арбузов.