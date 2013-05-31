В Крыму в санатории обвалился балкон с детьми: погибла девочка
09:09, 31 мая 2013Новости регионов
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Постройка 1906 года
Вчера, 30 мая, около 20.00 в пгт Симеиз (АР Крым) в детском санатории «Юность», принадлежащем Минздраву Украины, постройки 1906 года, произошло обрушивание балкона спального корпуса.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, выяснилось, что трое детей, жители г. Львов, вышли на балкон третьего этажа спального корпуса, после чего произошло обрушение балкона.
В результате двое девочек получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в Ливадийскую больницу.
Сегодня, 31 мая, в 1 час 15 минут ребенок, находившийся в больнице в тяжелом состоянии, умер.
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