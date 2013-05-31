В Киеве горела 25-этажка

09:00, 31 мая 2013
Новости регионов
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Жертв и пострадавших нет

Вчера, 30 мая, в 21 часов 35 минут в Соломенском районе Киева в двадцятипятиэтажном жилом доме по ул. Вадима Гетьмана, 1-б, произошло возгорание внешней обшивки здания с дальнейшим горением и распространением на верхние этажи.

 
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в 22 часа 46 минут пожар был локализован на уровне 18-го этажа и в 22 часа 55 минут ликвидирован.
 
Жертв и пострадавших нет.
 
На месте пожара работала оперативная группа во главе с председателем ГСЧС Украины Михаилом Болотских.
 
К тушению пожара было привлечено 20 единиц специальной и основной техники. Причина пожара устанавливается.
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