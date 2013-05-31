В курортной зоне Одессы обнаружены 585 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области, боеприпасы обнаружили вечером 29 мая рабочие в ходе строительства жилого дома в переулке Морском.

В частности, обнаружены артиллерийские снаряды калибра 37 мм – 198 штук, 152 мм – 12 штук, 45 мм – 341 штука и 76 мм – 8 штук. Также обнаружена минометная мина и 25 ручных гранат Ф1.

Все боеприпасы изъяты и обезврежены.