Черниговщина: правоохранители сдали кровь для детей

На Черниговщине почти 250 правоохранителей в рамках благотворительной акции "Милицейская капля крови" сдали кровь для детей. Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей УМВД в области.

Согласно сообщению, милиционеры сдавали кровь не только в областном центре, но и в районах Черниговщины, благодаря этому медицинская система региона получила почти 82 литра донорской крови от 249 работников милиции. Они пополнили оборотный фонд Черниговской областной станции переливания крови.

Одновременно со сдачей крови происходил благотворительный сбор средств. Полученные за сдачу донорской крови средства правоохранители передадут в один из интернатов области.

Благотворительная акция «Милицейская капля крови" проводится в УМВД в Черниговской области уже шестой раз и стала традиционной.