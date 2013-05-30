На Буковине милиционер на смерть сбил 18-летнего парня
16:58, 30 мая 2013Новости регионов
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Проводится служебная проверка
В Черновицкой области сотрудник милиции во время дорожно-транспортного происшествия смертельно травмировал 18-летнего юношу – жителя Хотинского района Черновицкой области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ УМВД Украины в Черновицкой области, трагедия с участием правоохранителя произошла 30 мая в Хотинском районе Черновицкой области.
Установлено, что работник органов внутренних дел находился вне службы и управлял собственным автомобилем. Результаты медицинской экспертизы засвидетельствовали трезвое состояние водителя.
По этому факту проводится служебная проверка с изучением деталей трагического происшествия. По ее результатам будет принято решение согласно УПК Украины.
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