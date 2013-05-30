На Буковине милиционер на смерть сбил 18-летнего парня

В Черновицкой области сотрудник милиции во время дорожно-транспортного происшествия смертельно травмировал 18-летнего юношу – жителя Хотинского района Черновицкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ УМВД Украины в Черновицкой области, трагедия с участием правоохранителя произошла 30 мая в Хотинском районе Черновицкой области.

Установлено, что работник органов внутренних дел находился вне службы и управлял собственным автомобилем. Результаты медицинской экспертизы засвидетельствовали трезвое состояние водителя.

По этому факту проводится служебная проверка с изучением деталей трагического происшествия. По ее результатам будет принято решение согласно УПК Украины.