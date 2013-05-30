В Житомире на жилой дом может упасть труба котельной

В Житомире на площади Полевой возникла угроза падения 32-метровой трубы котельной на жилой дом.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Житомирской области Ирина Романюк, два дня назад, после шквального ветра, прогоревшая труба котельной треснула посередине, а сегодня она внезапно начала опускаться, угрожая упасть на расположенный рядом 5-этажный жилой дом, трансформаторную подстанцию, оборудование компании «Киевстар» и другие объекты.

Согласно сообщению, на место происшествия выезжали спасатели, представители правоохранительных органов, власти, энергетики и др. Специальная комиссия провела обследование трубы и дала оценку сложившейся ситуации. По оценкам специалистов, верхняя часть треснувшей трубы весит около 8 тонн, нижняя - 15 тонн.

«Столичные специалисты заверили, что сегодня труба не упадет и ее можно ремонтировать, однако сейчас вокруг этого угрожающего объекта выставлено ограждение и охрана", - отметила руководитель пресс-службы.

Романюк также уточнила: "В случае возникновения угрозы для жизни людей, проживающих в расположенном возле трубы доме, их могут отселить, сейчас этот вопрос решается властью города и соответствующими структурами».

Как стало известно УНИАН из других источников, из-за возникновения угрозы падения трубы котельной на площади Полевой жителей находящегося рядом дома уже предупредили о возможном отселении.

Подробности этого происшествия правоохранители и спасатели обещают сообщить позже, после выяснения всех обстоятельств.