В Киеве открыт центр реабилитации для детей с особыми потребностями

Сегодня в Киеве на просп. Маяковского, 10-А открылось отделение социально-медицинской реабилитации для детей с церебральным параличом, умственно отсталых и с поражением центральной нервной системы с нарушением психики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, это уже 10-й такой центр в городе, то есть в каждом районе теперь существует такое учреждение.

Работа центра направлена не только на медицинскую и психологическую реабилитацию, но и на социальную адаптацию детей с особыми потребностями, в частности, приобретение ими самых простых трудовых навыков.

«Безусловно, это не решает всех проблем, в частности, остаются вопросы оздоровления, дальнейшей реабилитации, а также трудоустройства такого ребенка. Поэтому в дальнейшем мы будем советоваться, изучать европейский опыт по этому вопросу», – сказал на открытии центра заместитель председателя КГГА Виктор Корж.

Пройти курс реабилитации в центре смогут дети в возрасте от 1 до 18 лет с детским церебральным параличом, умственной отсталостью легкой и умеренной степени, не резко выраженной имбецильностью, психоорганическим синдромом, задержкой психического развития (дебильность, слабо выраженная умственная субнормальность, умственная субнормальность средней тяжести).

Решение о зачислении и срок реабилитации (не менее 1 года) будет принимать социально-медицинская комиссия.

В отделении социально-медицинской реабилитации будут функционировать две группы дневного пребывания, в каждой из которых будет заниматься 8 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Они будут находиться в центре ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 18.00. На протяжении дня дети будут получать комплекс реабилитационных мероприятий, предусмотрено также трехразовое бесплатное питание.

Кроме того, в отделении предусмотрена группа социально-медицинской реабилитации детей вместе с родителями, где дети в возрасте от 1 до 18 лет будут заниматься на специальном оборудовании.

Всего ежедневно центр будут посещать более 30 человек.