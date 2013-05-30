В больницах - 7 работников „Леони”, пострадавших от отравления

В медицинских учреждениях Львовской области на лечении продолжают находиться 7 работников завода „Леони”, которые пострадали от массового отравления в столовой предприятия.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, по состоянию на сегодня, 30 мая, уже выписаны из медицинских учреждений 18 человек. В Стрыйской центральной городской больнице на лечении находятся 6 человек, в Стебникской городской больнице - 1 человек. Состояние всех потерпевших – удовлетворительное. Пациенты завершают комплекс лечебно-диагностических мероприятий, ожидаются результаты повторных бактериологических обследований.

„Всего у 17 пострадавших был установлен диагноз сальмонеллез, у 8 – острая кишечная инфекция”, - информирует Львовская ОГА.

Как сообщал УНИАН, 17-24 мая с предварительным диагнозом “острая кишечная инфекция” в инфекционные отделения медицинских учреждений Львовской области были госпитализированы 25 человек - работников завода ООО «Леони», расположенного в селе Нежухов Стрыйского района. По данным департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, причинами вспышки инфекции среди работников завода “Леони” стали нарушения технологии приготовления пищи и санитарных правил в столовой завода, употребления некачественной воды, а также нарушение поставщиком продуктов условий транспортировки продуктов – перевозка на неохлаждающем транспорте.

По факту массового отравления людей открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил борьбы с эпидемиями).