Психбольной, убивший фельдшера, жив

Управление государственной пенитенциарной службы Украины в Запорожской области опровергает информацию, появившуюся в некоторых СМИ о смерти психбольного, 24 мая в Запорожье зверски убившего беременную женщину - фельдшера и облившего кислотой еще 2 медработников, прибывших на вызов в составе бригады «скорой помощи».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления, «подозреваемый в совершении данного преступления был доставлен в следственный изолятор г. Запорожья, и сейчас продолжает находиться в нем: он жив».

Информацию УГПтСУ в Запорожской области УНИАН подтвердили и в милиции: по данным ОСО ГУ МВД Украины в Запорожской области, в случае смерти подозреваемого, об этом должно было поступить сообщение в Заводский райотдел милиции г. Запорожья, проводящий расследование нападения на сотрудников «скорой помощи» и убийства.

«Таких сообщений не поступало», - заверили в ОСО ГУМВД Украины в Запорожской области.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Запорожье психически больной мужчина вызвал «скорую» для 78-летнего отца, который якобы внезапно стал задыхаться. Когда медики прибыли, он набросился на них в подъезде с ледорубом и кислотой. 29-летняя, находившаяся на 6-м месяце беременности, фельдшер в результате полученных ран скончалась на месте, еще 2 медработника получили ранения и ожоги кислотой. Они госпитализированы. После происшествия запорожские медики потребовали защитить их от нападений.

Нападавший был задержан сотрудниками милиции.

Сегодня, 30 мая, некоторые СМИ опубликовали информацию, что преступник, якобы, скончался в больнице из-за эмоционально-нестабильного состояния.