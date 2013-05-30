Во Львове водитель иномарки сбил 9-летнюю девочку

Обстоятельства расследуют

Во Львове водитель автомобиля „Volkswagen Scirocco” совершил наезд на 9-летнюю девочку. Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области, 29 мая около 16.40 на улице Некрасова 24-летний львовянин, управляя автомобилем «Volkswagen Scirocco», совершил наезд на девочку-пешехода - пострадала 9-летняя ученица 3-го класса. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения. По предварительной информации, школьница внезапно вышла на дорогу вне пределов пешеходного перехода. Обстоятельства ДТП расследуются.

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