В Виннице зять с тещей отравились маремухами

11:22, 30 мая 2013
Новости регионов
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Обое в реанимации

В Виннице два человека в результате отравления грибами попали в реанимацию. 

Как информирует Управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, спасатели получили сообщение о том, что в реанимационное отделение областной больницы №1 «скорая помощь» доставила 39-летнего мужчину с диагнозом «отравление грибами (маремухами)». 

Через час в эту же больницу госпитализировали 60-летнюю женщину, тещу мужчины, отравившегося грибами. Как выяснилось, она также ела грибы маремухи.

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