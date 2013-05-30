В Виннице зять с тещей отравились маремухами

В Виннице два человека в результате отравления грибами попали в реанимацию.

Как информирует Управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, спасатели получили сообщение о том, что в реанимационное отделение областной больницы №1 «скорая помощь» доставила 39-летнего мужчину с диагнозом «отравление грибами (маремухами)».

Через час в эту же больницу госпитализировали 60-летнюю женщину, тещу мужчины, отравившегося грибами. Как выяснилось, она также ела грибы маремухи.