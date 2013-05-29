В Житомире жильцы многоэтажек остались без воды

В Житомире жильцы многоэтажек нескольких микрорайонов в очередной раз остались без воды из-за долгов водоканала за электроэнергию.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня, 29 мая, сообщила руководитель пресс-службы КП "Житомирводоканал" Наталия Ситченко.

По ее словам, 28 мая ПАО «ЭК Житомироблэнерго» в очередной раз прекратило энергоснабжение станций третьего подъема КП «Житомирводоканал». Из-за этого жильцы верхних этажей многоэтажных домов нескольких районов Житомира (Витрука, Северо-Западного, Щорса и Самойловича) остались без водоснабжения и воду им и до сих пор не подключили.

Согласно информации Ситченко, долги КП "Житомирводоканал" за электроэнергию, на сегодняшний день составляют свыше 19 млн. грн.

«Аналогичные отключения жильцов многоэтажек указанных микрорайонов Житомира уже происходили раньше неоднократно, коммунальщики и власти города заявляли об этом руководству Житомира и области, однако проблема до сих пор не решена", - сказала руководитель пресс-службы.

Она также сообщила, что сегодня, 29 мая, в Житомире состоялось заседание городской комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, на котором признано, что отключение объектов питьевого водоснабжения города от энергоснабжения нарушает требования действующего законодательства.

"В частности, речь идет о нарушении требований законов Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» и «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», это может привести к возникновению чрезвычайной ситуации санитарно-эпидемиологического характера", - уточнила руководитель пресс-службы КП "Житомирводоканал".

В пресс-службе Житомирского горисполкома УНИАН сообщили, что городская комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций в очередной раз обратилась в ПАО «ЭК «Житомироблэнерго» с требованием срочно возобновить электроснабжение станций 3-го подъема КП "Житомирводоканал", однако этого не произошло.

Поскольку воду жильцам многоэтажек Житомира сегодня не подключили, комиссия поручила юридическому департаменту Житомирского городского совета обратиться в прокуратуру Житомира по поводу нарушения законодательства по вопросам обеспечения жителей Житомира питьевой водой.

Как сообщал УНИАН, в Житомире неоднократно происходило отключение КП «Житомирводоканал» от электроэнергии из-за долгов, в результате чего несколько десятков тысяч квартир житомирян оставались без водоснабжения. ПАТ «Житомироблэнерго» как энергопоставляющая компания неоднократно вынуждена была идти на отключение электроснабжения, ведь к этому предприятию также применяет штрафные санкции ГП «Энергорынок».

В конце января, после очередного ограничения электроснабжения КП «Житомирводоканал», прокуратура Житомира признала такие действия незаконными и внесла энергокомпании представления с требованием возобновить электроснабжение станции третьего подъема КП.

19 февраля Житомирский городской совет обратился в Кабинет министров Украины с просьбой увеличить в 5 раз размер субвенции на услуги водоснабжения, ее регулярного ежемесячного перечисления и установления экономически обоснованных тарифов для ІІ группы потребителей (предприятий) на услуги водоснабжения и водоотвода. В документе, в частности, отмечается, что вопрос расчетов КП «Житомирводоканал» за электроэнергию возможно урегулировать только на государственном уровне.