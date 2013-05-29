Студенты с плохим слухом смогут учиться без сурдопереводчика

В учебных аудиториях Луганского национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко установили специальное оборудование, которое позволяет студентам с нарушением функции слуха слышать все, что говорит преподаватель.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-центра ЛНУ Елена Лошакова.

По словам проректора по научно-педагогической работе ЛНУ Александра Бабичева,оборудование уже используется в учебном процессе, оснащены 6 лабораторий и 2 мультимедийные лекционные аудитории. «Этого хватает, чтобы все наши инклюзивные группы могли полноценно заниматься. Результат студенты оценили сразу: теперь они могут полноценно включиться в учебный процесс, не ожидая работы сурдопереводчика», - сообщил проректор ЛНУ.

Действие аппарата, который позволяет даже тотально неслышащему человеку включиться в полноценный диалог на занятии, основано на технологии вай-фай трансляции. Говорящему необходимо использовать микрофон, а слушателю – наушники или звуковую петлю. Оборудование мобильное, легкое и позволяет проводить работу не только в специальных аудиториях, но и выездные сессии.

Техническое оснащение вуза стало возможным благодаря совместной работе университета с рядом общественных организаций, в частности «Ассоциации молодых инвалидов - Восток» и содействию Фонда социальной защиты инвалидов.