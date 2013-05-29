В Одессе во время движения загорелся троллейбус.

Как сообщили УНИАН в управлении информации Одесского городского совета, возгорание двойного троллейбуса, следовавшего по маршруту №12 произошло сегодня, 29 мая, в 9.20 в Киевском районе – на улице Маршала Жукова, недалеко от пересечения с проспектом Глушко.

«Пожарные расчеты оперативно устранили возгорание в троллейбусе. В результате происшествия никто не пострадал, пассажиры успели покинуть салон. Очаг возгорания находился в резиновой «гармошке» - по центру троллейбуса», - сообщили в управлении.

Специалисты коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» отмечают, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Резиновое соединение полностью выгорело.